國民黨「重返美國」 學者：想左右逢源 北京：兩岸「家事」毋須假手外人

在華府訪問的最後一天，朱立倫為坐落白宮和國會之間的國民黨駐美代表處揭牌，這是國民黨駐美代表處自2008年關閉後重開（見另稿）。2008年馬英九當選總統，即關閉國民黨在美代表處，對美事務由台灣外交部負責；2016年民進黨上台後，國民黨也未再派專人駐美。

被問到國民黨如何經營與美方關係，朱立倫重申，國民黨由創黨以來一直都是親美、親民主、支持和平、安全和繁榮的政黨，「從來都不是外界錯誤標籤的親中」，重設代表處，傳達的訊息就是美方和國民黨能互相聯繫。

朱立倫被指急於恢復美國信任

朱立倫自本月2日起展開訪10日美國之行，除稱國民黨「重返美國」外，外界焦點還落在他對「九二共識」的說法上。他早前曾稱，九二共識是兩岸「沒有共識的共識」，是「建設模糊」，認為在沒有更好的方案前，期望繼續以這樣的方式交流。朱亦在一場演說中從美中關係複雜變化切入，強調地緣政治風險上升，民主危機迫在眉睫，「人們愈來愈擔心中國共產黨的未來走向」；還稱國民黨「持續對抗共產主義，與中共做價值與制度的競爭」。

在北京，大陸國台辦發言人馬曉光昨日回應，九二共識中堅持一個中國原則、追求國家統一的立場和態度，白紙黑字清清楚楚，不容任意扭曲。馬曉光稱，當前台海形勢複雜嚴峻，兩岸關係日趨緊張，希望島內任何致力於發展兩岸關係、維護台海和平穩定的政黨、團體和人，在涉及民族大義、大是大非等重大問題上，「保持頭腦清醒，把握正確方向，放遠眼光，站在歷史正確一邊」。他又重申台灣是中國的一部分，形容兩岸的事是「家事」，毋須假手外人。

儘管朱此行被形容為「親美反共」，台灣國立中山大學政治學研究所教授廖達琪對本報指出，朱重點還是澄清「反美」印象，「國民黨（2008年）沒有把重點放在美國之後，美國收到的信息可能覺得國民黨在反美，他也在揣測美國人希望聽到甚麼，急於短時間內恢復美國人對國民黨的信任」。但另一方面，朱對九二共識亦沒有否認，「他親美也不表示與民進黨一樣反中，這是他試圖傳達的，想走一個中間模糊路線，對九二共識模糊處理，獲得美國的同理心」。

學者：藉國際事務扭轉島內劣勢

5月底，朱立倫提名前行政院長張善政參選桃園市長，引發地方反彈。廖指出，在沒有處理好島內事務的情况下，朱可能原來打算靠國際事務來扭轉島內事務的劣勢。廖達琪指出，儘管模糊「九二」是朱立倫試圖向中間路線靠攏、向年輕族群呼應的努力，但「對選舉的效果存疑，他的聲望不是一次可以改變，他似乎沒有意識到他的問題在島內」。

明報記者

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