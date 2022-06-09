胡錫進批國民黨「百年爛黨」

朱立倫2日訪美，據中央社，甫到三藩市，朱稱國民黨親美立場沒變，非常歡迎美方跟台灣提高更多合作、更高層級的交流；不會因為北京立場或中共立場，有任何退縮。6日朱立倫在華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）演說，被問及對「九二共識」看法時，他又表示，「九二共識」是兩方的建設性、創造性模糊，是「沒有共識的共識」。

對此，胡錫進前日表示，朱立倫的話會讓很多大陸民眾聽着刺耳，很不舒服。他稱朱表態比馬英九時期的國民黨表態後退了，顯示國民黨在台灣島內輿論和美國態度雙重壓力下的軟弱。「我們當然不喜歡國民黨態度上的倒退，但我們生他們氣，罵他們『百年爛黨』都沒用，大陸方面唯有通過我們自己的行動向島內施加更大影響，才能避免島內的政治氛圍被『台獨』勢力綁架，讓一個中國的主張在那裏不斷擴大政治生存的空間。」

胡錫進稱，國民黨如放棄一個中國，淪為「小民進黨」，最終不但無法立足於兩岸，在島內也將被泡沫化。

大陸國台辦暫沒評論朱的言論。不過，中新社報道，正在大陸訪問的國民黨前主席洪秀柱7日在北京一個公開活動表示，兩岸未來的和平統一指日可待。即便背負再大壓力，遭遇再多誤解，為兩岸和平與未來統一，都必須站出來振臂疾呼。