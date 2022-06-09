暴雨水浸 湛江鏟車橡皮艇接送考生 內媒：廣東67.2萬高考生 無因天氣缺考

央視新聞報道，中央氣象台昨晨6時許發布暴雨藍色預警，江西東南部、四川南部、重慶南部、福建、廣東、廣西南部、雲南南部等地部分地區大雨至暴雨。7日白天到8日清晨，廣東普降大雨至暴雨，局部地區出現大暴雨，其中湛江廉江市高橋鎮錄得最大雨量222.4毫米和最大1小時雨量91毫米。

珠海警察教師撐起雨傘長廊

昨日是高考的第二日，暴雨天氣嚴重影響部分考生赴考場。湛江廉江市受暴雨影響，城區積水漫過膝蓋，車輛被困在低窪處。為免影響高考，巡警大隊協助該市高考辦緊急轉運試卷到各考場。廉江第一中學積水嚴重，交警大隊派出3輛鏟車前往增援，同時清淤排堵，有交警徒手在渾濁的積水中一步步摸索，清理下水道口雜物。對於部分考生因暴雨、道路阻塞求助，警方出動警車、橡皮艇、鏟車等交通工具，護送多名考生赴考。

另外還有部分考生由交警背着蹚過積水深處，再送上公共交通工具趕赴考場。

《羊城晚報》報道，珠海一名考生昨晨報警求助，稱自己因為暴雨無法叫的士，不能及時到達考場。指揮中心隨即調派4名交警乘電單車出發，最終用10分鐘把考生送抵考場。珠海金灣區在考試前掛起暴雨紅色預警，為免考生被雨水淋濕，珠海交警啟動應急方案，開通專用通道，讓高考大巴可以在考場入口停靠，警察和學校老師為考生撐起雨傘長廊。

多地高考結束 家長送祝福

而汕尾市從6日晚開始連降暴雨，當地有高考考場附近的道路被積水淹沒。為確保次日高考順利舉行，當局調派逾百人通宵清理積水，保障考生赴考不受影響。

《南方日報》報道稱，廣東今年共有67.2萬名考生參加高考，雖然各地普降大雨，但首日無一考生涉疫，無一考生因暴雨天氣缺考。

今年各地高考結束時間各不相同，央視報道，共有17個省份使用全國卷，考試時間集中在7日和8日兩天，廣西、安徽、吉林、雲南等地昨日下午結束全部考試，其中在雲南昆明市北清實驗學校考場，有家長戴「金榜題名」口罩在外迎接考畢的孩子；四川眉山市東坡中學考場外，考生在考試結束後收到家長送上鮮花祝賀。