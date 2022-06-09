商務部：部分行業訂單外流產業外移

「澎湃新聞」報道，在國新辦舉行的推動外貿保穩提質國務院政策例行吹風會上，被問到近期隨着內外部貿易環境的變化，以及受國內新一輪疫情影響，部分行業存在訂單流出和產業外遷的現象時，商務部對外貿易司司長李興乾承認，今年來隨着周邊國家生產端的逐步恢復，去年回流到國內的部分外貿訂單再次流出。但他認為「總體看，這些訂單流出的規模是可控，影響是有限」。

「貿易投資分工合作正常現象」

李興乾又說，部分產業外遷符合經濟規律。中國已連續13年位居全球貨物貿易出口第一大國。隨着國內產業持續升級，要素結構在發生變化，一些企業主動進行全球佈局，將他們一部分製造環節轉移到國外，「這是貿易投資分工合作的正常現象」。他強調，中國在全球產業鏈供應鏈格局當中的地位依然鞏固。營商環境持續改善，超大規模市場的吸引力也在不斷增強。今年首4月，全國實際使用外資同比增長了26%，其中製造業使用外資增長65%。

李興乾表示，接下來將全力幫助外貿企業保訂單、拓市場、穩產業。辦好政策措施落地見效、加強企業服務保障、引導產能優化佈局、推進高水平開放等4件事。

李克強要求部署穩外貿穩外資舉措

中新社昨亦引述商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文表示，雖外貿有不確定因素，但隨着物流堵點逐步打通，中國外貿產業競爭力將得到很好發揮；在一系列積極因素下，有信心有能力使外貿增長保持穩定，質量得到提升。

總理李克強昨主持召開國務院常務會議，聽取穩增長穩市場主體保就業專項督查情况匯報，要求打通堵點、完善配套，充分發揮政策效應；部署進一步穩外貿穩外資舉措，提升對外開放水平。