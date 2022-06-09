中國與中亞五國建元首會晤機制 王毅：絕不允許域外勢力禍亂

新華社報道，昨日王毅在哈薩克首都努爾蘇丹出席「中國+中亞五國」外長第三次會晤。哈薩克副總理兼外長特列烏別爾季主持會議，土庫曼副總理兼外長梅列多夫、吉爾吉斯外長庫魯巴耶夫、塔吉克交通部長伊布羅希姆、烏茲別克代外長諾羅夫出席。

會晤後，王毅同特列烏別爾季共同會見記者。王毅表示，本次會晤最重要的任務是落實中國同中亞五國建交30周年視像峰會共識，最重要的成果是一致同意建立「中國+中亞五國」元首會晤機制。會晤另通過《「中國+中亞五國」外長會晤聯合聲明》、《落實中國同中亞五國視頻峰會共識路線圖》等四份成果文件。

外長第三次會晤達10共識

王毅歸納會晤達成了包括睦鄰友好、共建「一帶一路」、合力打擊「三股勢力」（宗教極端勢力、民族分裂勢力、暴力恐怖勢力）、就阿富汗局勢及時協調立場等10方面共識。

王毅強調，中方將以習近平主席同中亞五國元首達成的共識為引領，不斷深化同中亞伙伴的政治互信和互利合作，攜手打造更加緊密的中國—中亞命運共同體。他表示，中國發展振興的步伐不會停止，對外合作的決心不會動搖，將繼續是世界經濟增長的重要貢獻者、國際公平正義的堅定維護者。他說，一個發展繁榮的中國不僅是世界之福，也會給中亞國家發展帶來新的機遇。

哈薩克總統托卡耶夫前天在努爾蘇丹會見王毅，雙方對烏克蘭危機帶來的嚴重負面外溢影響深感擔憂。王毅強調，中方為勸和促談發揮着建設性作用；當前形勢下，要警惕域外勢力圖謀將地區國家捲入大國衝突，脅迫各國「選邊站隊」。中方希望中亞國家保持定力，排除干擾，加強協調，精誠合作，維護好地區和平穩定。王毅表示：「中國從不在中亞謀求地緣政治利益，我們也絕不允許域外勢力禍亂這一地區。」

美學者：中方有能力取代俄羅斯

俄烏戰爭爆發後，中亞五國與俄羅斯的關係產生微妙變化。「美國之音」引述專家稱，俄羅斯在中亞五國的影響力將下降。美國國際開發署在中亞地區的前官員、匹茲堡大學治理與市場中心負責人詹妮弗·穆爾塔扎什維利（Jennifer Murtazashvili）稱，俄羅斯的削弱為中國打開了大門，也令其他希望在該地區開展業務的國家機會增加。

卡內基國際和平基金會研究員鐵木爾·烏馬羅夫（Temur Umarov）認為，俄羅斯入侵烏克蘭會導致其在中亞國家的影響力下降。他認為中國能在許多領域有能力取代俄羅斯在中亞五國地位，尤其在物流方面，因為地理位置和經濟，因為中國的經濟實力是其他國家所不具備的。

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