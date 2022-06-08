深圳「國企夫人」爭車位 官方稱非夫妻

綜合《深圳特區報》、中新財經等內地媒體報道，上周六住在深圳寶能城市公館小區的兩名業主因車位引發糾紛。涉事一男一女不斷以髒話互罵，更有肢體衝突。其間賓利女車主稱丈夫是當地一間國企書記，不但可把她的賓利開來堵住車位，還稱「堵在這，我一個月賓利不用，我家有50台賓利不用」。相關短片在網絡流傳引發熱議，有網民認為此事存在國企高官貪腐嫌疑。周日，深圳國資委官方微信帳號通報稱，針對網傳事件，該委高度重視，正在了解核實。

事件掀貪腐質疑

女車主稱短片「惡意剪輯」

昨日，中新網財經頻道引述賓利女車主稱，網上短片是「惡意剪輯」。她說，當時長期搶佔車位的男子，先提起有關「50輛賓利」的事情，她情緒激動跟着說出來，其實想表達的意思是從賓利俱樂部調車過來。女子稱的「國企書記老公」是深圳國資委旗下地產上市公司深圳市振業（集團）股份有限公司高管張曉中。張曉中稱，他與賓利女車主於去年9月經人介紹發展為情侶關係，寶能城市公館公寓和涉事車輛均是女方資產。他又稱，網傳的「婚宴照片」為兩人去年10月舉辦「確定情侶關係儀式」時所拍。

深圳國資委昨再次回應，表示經民政部門核查和個人事項報告核對，張曉中於2017年離異後未再註冊。公告還說，經工作專班核查，暫未發現深圳市振業與涉事女方及其名下企業有經濟聯繫和業務往來。