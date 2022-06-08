陸學者籲收復台灣 搶「本屬中國」台積電

籲「丟掉幻想 準備鬥爭」

觀察者網昨報道，目前擔任中國國際經濟交流研究中心總經濟師的陳文玲，5月30日出席中國人民大學重陽金融研究院主辦的「中美論壇」時，針對中美關係發表了看法。陳文玲先引述美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）上月在瑞士達沃斯世界經濟論壇上指出，中美應避免直接對抗，雙方若能緩和敵對關係，對全球和平具有重要性。她稱認同基辛格的觀點，但美國政客卻不會將這些「諫言」聽進耳裏，而中國所面臨的是失去理智及方向的政客在制定對華政策，因此「我們要丟掉幻想，準備鬥爭」。

稱別讓台積電轉移美國

陳文玲稱，中國既要做好短期應對，更要做好長期針對美國遏制打壓中國的戰略準備。其中包括「在美西方像制裁俄羅斯一樣對中國毁滅式制裁的情况下，我們一定要收復台灣，特別是在產業鏈、供應鏈重構方面，一定要把台積電這本來屬於中國的企業搶到中國手裏」。陳文玲表示，台積電正加快向美國轉移，要在美國建立6個廠，「我們絕對不能讓它轉移的目標全部實現」。

台積電全稱是台灣積體電路製造股份有限公司，是一家從事晶圓代工的公司，為全球規模最大的半導體製造廠，其總部位於台灣新竹科學園區，目前主要廠房也都在台灣。

中美貿易戰發生後，2019年5月，台積電宣布赴美設置晶圓廠。去年9月，據韓國財經媒體《BusinessKorea》報道，美國政府要求台積電、英特爾、三星、SK海力士等晶片製造商在去年11月8日前，提交包括客戶名單、庫存狀態和未來的生產計劃等機密資料，以找出造成全球晶片短缺的原因。去年10月，台媒披露，台積電將在美國亞利桑那州建廠，作為5納米晶片的生產基地之一，預計2024年實現「美國製造」。