舉報危害國安最高獎逾10萬

​《法治日報》微信公眾號昨報道，「辦法」共5章24條，對國家安全機關實施的公民舉報獎勵工作全面規範，細化和明確國家安全機關實施舉報獎勵的條件、方式、標準和程序。其中規定舉報人獲得獎勵應同時符合3項條件：一是有明確舉報對象，或具體危害國家安全行為線索或者情况；二是舉報事項事先未被國安機關掌握，或雖被國安機關有所掌握，但舉報人提供的情况更具體詳細；三是舉報內容經國安機關查證屬實，為防範、制止和懲治危害國家安全行為發揮作用、作出貢獻。

稱「完善」反間諜法律體系

「辦法」明確獎勵實施方式包括精神獎勵和物質獎勵，並根據舉報發揮作用程度、作出貢獻大小，劃定了4個等級的獎勵標準。其中對防範、制止和懲治危害國家安全行為發揮一定作用、作出一定貢獻的，給予1萬元以下獎勵；而發揮重大作用、作出重大貢獻的，給予3萬至10萬元獎勵等。

國安部有關負責人表示，制定「辦法」對於完善反間諜法律制度體系，落細落實專門工作與群眾路線相結合的法律原則，匯聚全社會維護國家安全的強大合力，具有重要意義。