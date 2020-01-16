高考作文《紅樓夢》入題 教授：真的挺難 網民：京津試卷簡單 窮省考生恐「走不出大山」

全國試卷分四類

京津浙滬自設考題

作為舉國關注的重要考試，每年高考出題都會引來熱議，尤以語文科的作文題目最具話題。昨午語文科考畢後，各地試卷裏的作文題目隨即曝光，迅速登上微博熱搜排名，引發內地網民討論。全國甲卷（雲南、貴州、四川、西藏、廣西）作文題目考《紅樓夢》；全國乙卷（山西、內蒙、安徽、江西、河南、陝西、甘肅、青海、寧夏、新疆、吉林、黑龍江）則是考北京冬奧和冬殘奧的感受。自設試題的北京和天津，各自考卷作文題目都圍繞疫情。浙江卷提供的作文題，列舉當地多名優秀青年在各行各業的成就，要求考生述說他們對自己未來發展有何啟示。全國新高考I卷（江蘇、河北、福建、山東、湖北、湖南、廣東），以圍棋「本手、妙手、俗手」3個術語作題，要考生從中體悟當中的哲理意義，寫出感悟思考。全國新高考II卷（遼寧、海南、重慶），則以共青團成立100周年之際，官媒央視的紀錄片為素材，要求考生就於該片所介紹的各行各業奮發有為的人物，寫出自己的認識理解（見表）。

對於各地的作文題目，有網民感嘆「好難」。許多網民亦稱，用在相對貧窮地區考場的全國甲卷，作文難度較高，有讓考生「走不出大山」之嫌。網民稱該作文題的《紅樓夢》橋段素材「讀了完全不知道講的是什麼」、「沒讀過《紅樓夢》考生可咋整（點算）」，戲稱「這曹雪芹來了也得重讀」。相反，不少人指北京和天津的試卷則較為簡單。

專家：有機融入習思想

據澎湃新聞報道，復旦大學中文系教授王宏圖認為，《紅樓夢》題目出得「很有意思」。他稱要寫好這篇作文，考生對於《紅樓夢》、中國古典園林文化要有一個基本的瞭解，同時要有相當的古漢語素養。同濟大學人文學院教授張生則認為，《紅樓夢》「真的挺難的」，其涉及到中國美學、中國文化，對考生要求較高。

國家教育考試指導委員會專家陳志文表示：「這道作文題是今年高考語文作文題中最具開放性的一個，根本沒有命題，你自己命題。」對有些學生來說，太靈活可能就會覺得有一定難度。也有教育部教育考試院出題專家表示，今年語文試題強調深化基礎，嚴格依據課標，著意關聯教材，創新試題形式；至於出自該機構的4套試卷，其稱試題「有機融入習近平新時代中國特色社會主義思想」，難度設置符合課標要求。

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