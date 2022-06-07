美商務部長：拜登研撤部分對華關稅

家居用品等可取消 鋼鐵鋁品保留

雷蒙多周日接受美國有線新聞網絡（CNN）採訪。當被問及拜登政府是否正在考慮取消對中國的關稅以緩解通貨膨脹時，雷蒙多說：「我們正在研究它。」雷蒙多表示，拜登已經要求有關人員分析此事，而他也將為此做出決定。

她指，如家居用品、單車等，取消它們的關稅有道理；但美國政府已決定保留對鋼鐵和鋁製品徵收的部分關稅，以保護美國工人和鋼鐵產業。

雷蒙多認為半導體短缺問題可能持續到2024年。她說，這個問題有一個解決方案，就是國會盡快通過《晶片美國製造法案》，它旨在加強美國半導體制造業，希望通過向美國半導體晶片製造商提供520億美元（約4080億港元）補貼，以使美國對中國更具競爭力。雷蒙多說：「我不知道他們為什麼要拖延。」

拜登曾說，在世界兩大經濟體之間激烈的貿易戰中，他正在考慮取消其前任特朗普在2018和2019年對價值數千億美元的中國商品徵收的部分關稅。

華商務部曾稱撤關稅有利世界

美國4月份同比通脹率小幅回落至8.3%，為8個月以來首次下滑，但仍接近40年高點。此前，針對美國財政部長耶倫主張取消部分對華懲罰性關稅以應對通脹，中國商務部新聞發言人束珏婷說，在當前高通脹形勢下，美方取消對華加徵關稅符合美國消費者和企業的根本利益，有利於美國，有利於中國，有利於世界。

（綜合報道）

（中美角力）