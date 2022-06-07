京高考設封管控考點 「吃住考」一體化 千萬學子今赴試場 各地設防疫副主考

京朝陽區專車送考生

央視網報道，受疫情影響，北京根據考生情况，分類設置考場，分為常規考點、封管控考點、集中醫學觀察場所、醫療救治場所考場，確保考生「應考盡考」、「確保安全」。在北京朝陽區的封管控考點，考生在昨下午被專車送到該處，封控區考生的考場，既是他們的生活區，也是考試區，高考期間會在那裏吃住和考試。按照相關要求，管控區考生可多人一考場，考試座位的間隔在兩米以上，封控區考生則實行一人一考場。

酒店會議室考場 黃燈還原教室白燈

北京市選擇符合條件的酒店或具備食宿條件的學校設置封管控考點。考場的佈置嚴格按照高考規定，黑板、桌椅都是從學校的教室搬過來。北京朝陽區封管控考點副主考孫浩表示，考場為酒店會議室，他們將黃色的燈光改造還原成教室的白熾燈，以保證學生對光線的熟悉度和舒適度。他說，按照考生原來教室的場景去還原和模擬佈置，讓學生能找到在教室讀書考試的感覺，有利學生考試發揮。

北京市教委主任劉宇輝表示，高考各項準備工作已經就緒，做好涉疫考生保障工作，落實封管控考點考場要求，做到「吃住行考一體化」。封管控考點內的生活區，為考生準備了生活上所必需的日常物品，包括牙刷、牙膏、毛巾、消毒濕紙巾等；在入住期間有駐點校醫、防疫的副主考等在場。

面對疫情形勢對高考造成嚴峻挑戰，教育部在考前要求，要嚴防死守，堅決打贏高考防疫攻堅戰，周密制定組考防疫工作方案。

教育部要求考生做好考前連續14天本地健康監測，滯留外省的考生要提前14天返回考點所在地。多省市亦發布通告，要求考生在首場考試前出示健康碼、行程卡、考前48小時核酸檢測陰性證明及其他考試相關證件。

津設「重置考點」 桂試前專人消毒

天津設立常規考點（含常規考場、備用隔離考場）和重置考點（醫院考點、隔離考點、獨立考點），確保考生「應考盡考」。北京為常規考點設置了備用考點，如常規考點因疫情原因臨時封控，北京市教育部門將通知考生轉換至備用考點，堅持「寧可備而不用」。

廣西在每個考點增設一名由當地衛健部門派出的副主考，專職負責涉疫常規工作和突發事件處置，每科考試前，指定專人清潔消毒考點、考試場所、通道、區域、桌椅等，明確張貼完成標誌，消毒殺菌後通風。

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