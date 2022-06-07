滇前官員稱「端午紀念自殺者」 教育廳調查

羅崇敏2017年嚴重違紀開除黨籍

澎湃新聞報道，雲南省教育廳通報指，經初步核查，現年70歲的羅崇敏，於2008至2012年任省教育廳長，後任省政府參事，2016年退休。羅崇敏在2013至2016年亦曾聘任為第九屆國家督學，屆滿後未再續聘。通報提及，他於2017年11月因嚴重違紀問題，被省紀委予以開除中共黨籍處分，降級按副處級非領導職務確定其退休待遇，由省教育廳管理，但通報未有說明是何事嚴重違紀。

羅崇敏是在上周五（3日）端午節當日發表署名文章〈端午：一個鼓勵自殺的日子〉，其在文章稱國家「樹立了劉胡蘭、劉文學、王二小等英雄，在傳統文化教育中樹立了一批忠君愛國的自殺者榜樣。這就誤導青少年以自殺來表達自己的抗爭和勇氣」，以及稱端午節是「紀念自殺者」，指屈原只是統治者樹立的牌坊和符號，目的是為了讓愚忠者獻身。文章引發爭議並遭到網民舉報。王二小、劉胡蘭、劉文學在內地被視為少年英雄，據稱分別因抗日、地下工作及與地主搏鬥，而在10多歲時喪生。