地鐵飛站巴士疏 有人多花兩小時 交通未全復常 京民嘆返工難

北京新冠疫情持續緩和，6日截至下午3時無新增本土感染。據《北京青年報》報道，當局5日在例行疫情發布會上公布，由於海淀區自5月27日以來已連續數日無新增「社會面」病例，因而轉入「常態化疫情防控階段」，即除少數生活在封控管控區居民外，該區居家辦公者全部恢復正常返工。

地鐵繁忙時間客增逾倍

6日是端午節公眾假期後首個工作日，北京大部分地區已恢復正常返工模式。據《北京日報》「都視頻」報道，地鐵通勤客流漸恢復繁忙。當日首班車起，海淀、房山兩區30多座地鐵站恢復正常營運；截至上午9時半，北京地鐵下轄車站進站量超過70萬人次，相比一周前疫情封控時，增加了130%。

市民排長龍「打的」 哄搶共享單車

但與官方宣傳不同，不少居民卻在早晨返工時遭遇通勤受限。不少居住海淀要外出、或前往海淀返工的網民均稱，當日實際仍出現一些地鐵甩站、巴士停駛或班次稀疏等未復常迹象，致使「打的」排長龍、共享單車被哄搶、駕私家車大塞車。不少市民抱怨，要不走路行多至十數公里返工，要不耗時轉多次交通工具才返到公司。有網民在微博貼圖，稱地圖建議其當日上班路線「要先步行10.3公里」。亦有網民抱怨，平日通勤只需半小時，昨卻要用2.5小時及花費200人民幣坐的士才能返工，直斥官方「上班你倒是把車通了啊」、「難道海淀人都靠飛去上班嗎」。

排隊句鐘 等凌晨解禁享堂食

因應防控放寬，北京昨起大部分地區恢復堂食。據《新京報》報道，在餐廳聚集地東直門內餐飲一條街「簋街」，部分24小時營業的餐廳5日夜晚已提前做好準備，等待開門，不少食客亦提前一小時在餐廳外排隊，準備入午夜解禁生效後，即享用久違的堂食。有食客表示禁堂食已太久，「饞死了，必須吃起來」。

另據中新網報道，因疫情已閉館約40日的北京國家大劇院，昨晚重啟演出活動。當晚，該劇院舉辦了以「英雄氣概」為主題的音樂會，並現場演奏了兩部貝多芬交響曲。當日復演，劇院除定向組織員工現場觀摩外，亦同步在線上平台現場直播。

（綜合報道）

（新冠疫情）