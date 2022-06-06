六四前夕現坦克蛋糕 直播即中斷網紅致歉

在內地任何有關六四事件的話題或用語，甚至是這組數字本身，都會被當局廣泛審查及封鎖，每逢6月4日前後更甚。今年牆內網絡依然「寂靜如舊」，見不到任何「六四」相關字眼。儘管如此，粉絲數量眾多、有着「唇膏一哥」稱號的內地知名直播博主李佳琦，卻疑似在六四前夕觸動了當局的政治神經。

稱「內部設備故障」 不設重播

6月3日，李佳琦在端午節直播銷售零食。其間他介紹OREO餅乾時，助手端出一個「坦克造型蛋糕」，隨後直播就即刻中斷，令許多觀看的網民感到意外。李佳琦隨即在微博發文，稱直播遇到「後台技術故障」，兩小時後又再度發文致歉，稱「今晚因為我們內部設備故障無法繼續直播」。其後有網民發現，這條直播中斷前的內容片段並非像李佳琦過往直播一樣，可供粉絲重播。由於直播事故翌日就是六四紀念日，也引發網民討論猜測。

有人因直播中斷「了解」六四事件

有網民懷疑李佳琦此次或無意間觸犯到當局對六四的禁忌；有人則稱坦克蛋糕「這個瓜（網絡圍觀）實在是大的離譜」，質疑李佳琦或背後有人有意隱晦紀念「六四」；也有人憂慮李佳琦因此事，接下來或會像其他「翻車」名人一樣，遭到官方封殺；亦有網民表示，「完全不清楚」李佳琦是因何原因被中斷直播，更有人稱自己通過此事，才被「反向科普」六四事件。

李佳琦近年因其個人獨特的直播風格走紅內地網絡，但亦時常牽涉直播爭議事件而受到質疑。此前，另一網絡直播紅人薇婭因捲入逃稅風波遭封殺，事件便一度延燒到李佳琦身上。今次亦有網民表示，「薇婭本來就已經完了，李佳琦要是再完，那淘寶直播就真的可以關門大吉了。」