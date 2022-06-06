偵察機遭中國戰機攔截 澳斥「非常危險」

路透社報道，澳總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）表示，澳政府已通過適當渠道向中方表達了「擔憂」。澳新任國防部長馬勒斯（Richard Marles）稱，當時中國的殲-16戰機飛得離澳方P-8A飛機很近，並釋放了一些「小鋁塊」，「非常危險」。

華專家：又抹黑

加空軍上周斥解放軍干擾

內地官媒《環球時報》昨引述空軍專家傅前哨稱，這很可能是澳又一次惡人先告狀，倒打一耙。作為一個域外國家，澳洲在南海地區製造所謂的「中國脅迫其他國家」的情節，抹黑中國搞霸凌，企圖在西方輿論和民眾的印象中，持續破壞中國形象。

此前，加拿大國防部上周三也發布聲明稱，加皇家空軍CP-140海上反潛巡邏機在東海與解放軍軍機發生了「多次互動」，並指摘遭解放軍軍機干擾。

對此，《環時》昨引述匿名消息人士稱，加方說法與事實完全不符。事實上，加軍機是跑到中國東海有關空域對中方作抵近偵察和挑釁的，中國軍機對此採取專業措施進行處置，完全合理合法、無可指摘。