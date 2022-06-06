京恢復堂食 續「社會面」防控

綜合中新網、《北京日報》等內地媒體報道，國務院聯防聯控機制昨下午召開新聞發布會，國家衛健委新聞發言人米鋒表示，全國日新增本土確診病例和無症狀感染者繼續保持在100宗以下，但近7日有16個省份報告了本土疫情，要慎終如始做好常態化疫情防控。

北京疫情亦緩和。經專家組綜合研判，首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制、北京新冠病毒疫情防控工作領導小組研究決定，自今起，除豐台區全域及昌平區部分區域外，全市其他地區進一步分區分級動態實施相關「社會面」防控措施。防控的措施包括對於封（管）控區等重點涉疫區域，在充分評估、符合條件後及時解封。居家辦公地區調整為正常上班。巴士、地鐵、的士等公共交通工具正常運營。

此外，餐飲經營單位開放堂食服務，中小學及幼稚園分期分批梯次返校，速遞、外賣服務人員可進入小區（村）。恢復本市旅行社經營市民「在京團隊旅游」業務，參加團隊旅遊者應完成新冠疫苗全程接種或加強針。各類景區、景點、公園堅持「限量、預約、錯峰」，按照75％限流開放。各類圖書館、博物館、戲院、美術館、文化館和體育健身、演出娛樂、互聯網上網服務等場所按75％限流開放等。

上海增3宗 衛健委：高度警惕

上海自本月1日有限解封後，進入全面恢復全市正常生產生活秩序階段。在昨日的發布會上，上海市衛健委主任鄔驚雷通報，上海昨新增「社會面」兩例本土確診病例和1宗本土無症狀感染者。鄔驚雷表示，從近幾天上海通報的陽性感染者情况看，「社會面」還有多點散發情况，疫情反彈風險依然存在，依然不能放鬆，需要高度警惕，「降新增、防反彈」仍是上海當前的重要任務。

（綜合報道）

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