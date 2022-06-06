神舟十四升空 傍晚交會對接 3太空人進艙 邁建站最後階段

中新社報道，神舟十四號太空人陳冬、劉洋、蔡旭哲昨晨近8時許身著太空服，從甘肅酒泉衛星發射中心問天閣南側門依次走出，乘坐專車抵達發射塔架後，3人豎起大拇指，高呼「我們北京見」；當火箭發射進入倒計3秒鐘時致軍禮。

昨上午10時44分，搭載神舟十四號飛船的長征二號F遙十四運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射，約577秒後，神舟十四號飛船與火箭成功分離，進入預定軌道。這是中國載人航天工程立項實施以來的第23次飛行任務。飛船入軌後，完成6次變軌，經歷4.5小時到達太空站後下方大約50公里的位置，隨後途經中瞄點，停靠於太空站下方徑向對接口。

延期2個月 問天7月發射

據中國載人航天工程辦公室消息，神舟十四號載人飛船採用自主快速交會對接模式，經過6次自主變軌，於昨下午5時42分，成功對接於天和核心艙徑向端口，整個對接過程歷時約7小時。按程序完成各項準備後，陳冬開啟天和核心艙艙門，太空人陳冬、劉洋、蔡旭哲進入天和核心艙。3人在核心艙內，向地面敬禮致謝。

其後，太空人乘組將按計劃展開相關工作。據央視報道，3名太空人在軌6個月時間內，要完成5次交會對接、3次分離撤離、兩次轉位任務，同時還要首次進駐問天、夢天實驗艙，配合地面，太空人要開展兩艙組合體、三艙組合體及大小機械臂測試等工作，可以說是「最忙的太空人乘組」。

根據此前規劃，神舟十四號發射後，緊接着將在5月下旬至6月發射問天實驗艙。不過當局稍早前已調整發射日期，將問天實驗艙發射推後到7月，10月則發射夢天實驗艙，與天和艙對接後，形成T字基本構型，完成中國太空站組裝建造。而神舟十五號作為應急救援船在發射場待命，計劃年底發射，對接於核心艙前向對接口，届時，中國太空站將首次停靠兩艘載人飛船，實現6名太空人乘組在軌輪換。

「最忙太空人」將接手2實驗艙

在此期間，太空人要經歷包括9種組合體構型，5次交會對接，3次分離撤離，兩次轉位任務。此外，還要監視其狀態，必要的時候手動操作交會對接；首次進駐問天艙和夢天艙兩個實驗艙以完成載人環境的建立，並在這兩個艙完成十幾個科學實驗機櫃的解鎖、安裝工作。

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