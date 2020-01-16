撥打120被當「沒啥事」 不適女生延誤救治亡

鄭州衛健委設小組調查

事發於5月17日，內地媒體平台「新黃河」報道，家住河南平頂山的彭父稱，當天中午12時許接到女兒室友的電話，說其女昏迷，他立即開車往鄭州，「我趕到醫院時，看到女兒瞳孔放大，已經沒有了呼吸」。下午4時多，醫院診斷其因急性腦出血至失去意識，並有呼吸衰竭及神經源性休克等症狀。醫生稱已沒搶救價值，可以接回家。但彭父未放棄，希望有奇蹟。此後彭女一直住在ICU病房，靠呼吸機維持生命，直到5月30日去世。10多天裏，醫療花費約20多萬元人民幣。

後來彭父在女兒手機裏發現一段5月17日上午10時27分的電話錄音，錄音長達8分鐘，當時彭女因身體不適，撥打過鄭州市120急救中心的電話。根據錄音內容，彭女說她在河南大學鄭州明倫校區時，已意識模糊無法清晰回答問題，而接線員仍要她確認位置，還說「你也沒啥事啊」、「你在那幹嘛呢，這烏拉烏拉的」。即彭女致電120後兩個多小時，急救中心都沒派人，直到其室友再致電，才派出急救人員。

彭父稱，女兒的後事已經處理完。又認為鄭州市120做法不專業，也沒有給他任何說法。日前他在網上公布錄音，6月3日晚，鄭州市衛健委公號「健康鄭州」稱，已成立專項調查組，正對該情况調查，調查結果將予以公布。