遇泥石流出軌 司機急煞掣殉職 高鐵剷月台1死8傷

事發貴州 高鐵撞毁橋樑護欄滑行900米

中國鐵路成都局集團官方微博昨午發布消息，稱D2809次高鐵駛至貴廣線榕江站進站前的月寨隧道口時，撞上突發塌落路軌的山泥，導致7號、8號車（廂）出軌，造成1名司機、1名列車員與7名乘客受傷，而車上其他136名旅客已安排轉運疏散。根據附近居民拍攝的短片和照片，高鐵車頭衝越雙向路軌，剷上站台，部分車廂亦脫離軌道。沿途正線的接觸網桿都已被撞脫，高鐵部分車廂脫軌。同時因緊急煞掣導致車內的物品散落，乘客感受到巨大的衝擊力，並造成驚慌。

鐵路運行圖顯示，榕江站不是該列高鐵的停車站。塌下山泥的月寨隧道口距車站約1.5公里，兩點之間有橋樑跨越寨蒿河。短片顯示，高鐵在駛出月寨隧道與泥石流相撞後，要經過一段跨河橋樑，橋樑護欄有一段已被撞毁。封面新聞引述目擊民眾稱，近期當地降雨頻繁，榕江縣附近山坡出現泥石流等情况，事發時榕江縣附近一個隧道口塌方，「泥石堆在鐵軌上，和諧號來了，衝過泥堆，歪歪扭扭進了榕江站，撞了月台」。

高鐵乘客發布的車內拍攝短片顯示，事故發生後車廂內已經斷電，上游新聞引述乘客潘先生稱，其座位在倒數第三節車廂，高鐵進入榕江站前，他先感受到車身抖動，然後是很明顯的急煞車感，因車廂靠後，沒有感受到撞擊，也沒有聽到撞擊的聲音。不過有乘客稱，其妹當時在洗手間，急煞車時摔倒，被撞得滿嘴是血。

國鐵：司機撂下生命最後一閘 保旅客安全

國鐵集團事後表示，經車載數據分析，值乘司機楊勇在高鐵駛至榕江站進站前的月寨隧道內時發現線路異常，在5秒內採取了「緊急制動措施」，列車滑行900多米，稱楊勇「在危急時刻果斷停車，撂下了生命中的最後一把閘，保障了車上旅客的安全」。又稱高鐵的防撞牆和軌道結構的整體防護作用避免了列車顛覆墜落，但就沒透露當時行車的時速。在月寨隧道泥石流事發現場救援的村民亦表示，當時「泥石流淹沒軌道，七號八號車廂甩出，電線桿護欄起到保護作用，如果沒有急停，整車會甩得更遠」。

據央視網，截至昨晚8時，現場淤泥已基本清理完畢，供電、電務等各專業人員還在檢查設備，以盡快搶通線路。