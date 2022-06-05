神十四今升空 3太空人駐太空半年建站

將與神十五太空人在軌輪換

據中國載人航天工程辦公室消息，內蒙古酒泉衛星發射中心昨（4日）舉行了神舟十四號載人飛行任務新聞發布會。據《人民日報》報道，中國載人航天工程新聞發言人林西強在會上介紹，今次是中國太空站建造階段的第二次飛行任務，也是該階段的首次載人飛行任務。

林西強指，今次的太空乘組將在軌工作生活6個月，其間主要任務，是為配合完成以天和核心艙、問天實驗艙和夢天實驗艙為基本結構的太空站組裝建造，建成國家太空實驗室，神舟十四號亦將繼續開展天宮課堂，並將首次利用位於問天實驗艙的氣閘艙，2至3次出艙活動。

太空人：期待太空家園建成那刻

執行神舟十四號飛行任務的3名太空人陳冬、劉洋及蔡旭哲，亦在會上與傳媒見面。官方今次繼續執行「以老帶新」的人選安排。此次擔任指令長的陳冬，曾參加過神舟十一號載人飛行任務；女太空人劉洋也曾參加神舟九號載人飛行任務；新面孔蔡旭哲，則是首次飛行。這3名太空人是中國太空站任務啟動以來，平均年齡最小的飛行乘組人員。

陳冬表示，6年前任務結束後，對太空的渴望與日俱增，「6年前是想上太空，現在是更想上太空」。劉洋稱3人將首次在太空過國慶和中秋，又指出艙活動是太空人必須掌握的技能，「相信大家一定會在浩瀚太空一次次看到我們的身影」。蔡旭哲則表示，最期待兩個實驗艙與核心艙對接以後，「太空家園建成的那一刻」，又稱「工作之餘，也會盡情領略太空美景」。

按官方擬定計劃，神舟十四號入軌後，將採用自主快速交會對接模式，對接於天和核心艙徑向端口，與天和核心艙及天舟三號、天舟四號貨運飛船形成組合體。在軌駐留期間，3名太空人將迎來太空站兩個實驗艙以及天舟五號貨運飛船、神舟十五號載人飛船的來訪對接，屆時會與神舟十五號太空人首次在軌輪換，之後於今年12月返回位於內蒙古巴丹吉林沙漠中的東風着陸場。