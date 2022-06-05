馬英九籲防「民選專制」 蔡英文：港記憶正被抹滅

馬英九提醒大陸，美國為首發起的所謂「反中」風潮，讓情勢更顯複雜，但大陸亦能化被動為主動，向國際傳達更正面訊息。他特別提到，大陸的國家主席習近平去年10月談到，堅持國家一切權力屬於人民，最大限度保障人民當家作主，認為這是有助於建立法治社會的正確方向，如能真誠面對、平反六四這個歷史創傷，不但在國際上可以有非常正面的形象，兩岸也不會愈走愈遠。

蔡英文昨表示，多年來始終維持以燭光晚會紀念六四的香港，今年首度完全沒有六四集會申請。關於六四的集體記憶，在香港正被系統性抹滅。當民主受威脅、世界威權主義擴張，台更需要堅守民主價值，並且和共享民主自由理念的國際伙伴堅定互相扶持。

胡錫進稱「悲劇」 中國獲顏色革命免疫力

《環球時報》前總編輯胡錫進昨在Twitter稱，天安門事件是一場悲劇，在政治上用痛苦喚醒了中國，但中國也獲得了幾代人對顏色革命的免疫力。「西方不應再指望中國重演同樣的政治動盪。放棄這個想法。」他說，如果抗議者在1989年控制了中國，那麼這個國家很可能已經分崩離析。他又稱天安門事件是中國與蘇聯/東歐集團走不同道路的分水嶺。「從此，中國致力於經濟改革和發展，維護政治穩定，成長為一個新的超級大國」。

（六四33周年）