小粉紅來港了解六四衝擊大 仍感遙遠 另有港漂指學運非「單純理想」 籲台港海外放低

明報記者 王聖辰

沒親歷有抽離感 講不清為何堅持悼念

對於六四這件事，來港讀書的季冰（化名）說，在香港的課堂上聽到六四事件，「對我的衝擊非常大，讀書這一年改變了我的三觀」。季稱自己以前是個小粉紅，「原先真的什麼都不懂」，來港一年，她在課堂的啟蒙下查閱了更多六四信息，亦在幾所大學尚未移除各自的六四紀念物時，跑去打卡留念。

對於數十年來港人對六四的恆常悼念，季冰感到驚訝，「的確給內地的無力感賦予了一些意義」。但她表示，即便對六四和港人紀念傳統了解漸深，至今卻仍講不清「我們到底是為了什麼堅持悼念」。在她看來，「每個人悼念六四的心境都不同」。「我去過學生會舉辦的悼念活動，在現場我能體會到整個氣氛，但我始終有一種抽離感，感覺搞不清自己站在那裏究竟悼念的是什麼」。「也許只是出於新奇，也許是為了滿足反叛的心理，反正我也說不清」。「畢竟我沒有親歷過」，她說，「六四對我還是太遙遠」。

「沒經培訓 會懂拆坦克履帶燒裝甲車？」

同樣來港讀書的陳子鑫（化名）自認早已了解六四，更曾在課堂上質疑過談及此話題的本地教授。陳覺得，該教授將六四類比反修例運動的論述「明顯是在帶節奏」，忽略了六四背後的複雜性。「我不覺得有什麼學生運動是單純和理想的」。陳子鑫以六四當年的衝突細節做例，「你認為沒經過任何培訓，只憑手無寸鐵的學生會懂得如何拆掉坦克履帶、焚燒裝甲車嗎？」。陳認為，六四釀成慘劇「雖是事實」，但已過多年，中國也已從那個時代脫胎換骨，無論是台港抑或海外，都應該「放過這件事」。

網安員與網民隱晦表達「博弈」

自稱政治冷感 執政者「畢竟知要遮醜」

為內地一家知名互聯網公司審查用戶留言的張立（化名），幾乎每天都在和「六四」或其他敏感詞打交道。與一般人在牆內網絡難覓六四痕迹不同，張立面前的電腦熒幕匯總了每日截取到的大量敏感留言。「哪條漏出去公司都會有大麻煩」。張稱工作這些年裏，他見識了內地網民談論敏感政治時為逃避審查而創建的各種隱晦表達和迂迴用語。在這場互不見對方的游擊式博弈中，用戶們為免遭「和諧」而創意層出，但身為審查者，他卻直言感到疲累。

「這給我們的工作增加很多負擔，失誤風險也是同樣的」。由於網絡日常審查的嚴謹程度，通常與審核員的工資績效直接掛鈎，任何敏感內容的漏放都會被視為嚴重失職。「很多網友的表達非常技巧，有些形式也特別隱蔽，比如他會在一大段文字或視頻裏攙雜小量的敏感詞，或者把話說得十分隱晦，別說人工智能了，就連一些經驗不足的新人都反應不過來」。

張說雖然形式各異，但每家互聯網公司網安部門、甚至一些專責網絡審查的第三方公司，都有自己不斷積累更新的敏感詞彙資料庫，亦會定期為員工組織時事與歷史內容的培訓，以提升政治敏感度。「這個事就是道高一尺，魔高一丈，我們的對手可是上億網民，沒有全面認知是防不勝防的」。

對於六四，張立談的不多，他稱自己是個政治冷感的人，對很多事都漠不關心，「有些東西會招惹麻煩，少碰為好」。他稱六四也好，其他令當局頭痛的敏感內容也罷，都只是自己工作裏的一個符號，「每天看這些都麻木了」。對於那段官方極力想掩蓋的歷史，他覺得站在執政者的角度「不難理解」。「畢竟也知道要遮醜的嘛」，他說道。

（六四33周年）

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