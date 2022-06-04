報告：中國疑策動網軍 攻擊華裔外媒女記者

Twitter發帖指叛徒抹黑中國

報告指，最近數周，包括《紐約客》《經濟學人》《紐約時報》以及其他進行中國分析人士的Twitter帳戶──大多數是華裔女性，被大量帖文攻擊為「叛徒」、指摘他們「抹黑中國」。這些帖文攻擊她們的外表、質疑她們報道的可信度，包含性別歧視、厭女和種族主義攻擊。許多信息寫着「叛徒不會死得很好」。

《紐約客》特約撰稿人樊嘉揚（Jiayang Fan）是被針對者之一。自4月19日起，至少367個假Twitter帳戶發布一系列針對她、帶有#TraitorJiayangFan的帖文，一些帳戶分享針對其報道的可疑影片，將她描述為「為了融入美國社會，得到主子的獎賞，在抹黑中國方面可謂不遺餘力」。

Twitter調查 封逾400帳户

ASPI評估，這些Twitter帳戶背後可能是中國支持的「垃圾假資訊」（spamouflage）運動。有數百個近期設立的帳戶是專門攻擊這些女性，亦有帳戶早前發布與中共論述一致的內容，包括圍繞新冠疫情起源、新疆人權問題等的文宣和陰謀論。

Twitter向美媒Axios證實，ASPI報告所指的活動屬於「Spamouflage」網絡一部分，Twitter已暫停400多個關聯帳戶，正調查事件。