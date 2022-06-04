有人負笈海外「走出防火牆」 有人因案件失工作 「六四二代」說延續，說毋忘

零八憲章聯署人楊海女兒

睹舊照「抱父母哭了很久」

「美國之音」報道，1998年出生的楊倩怡，父親是八九學運領袖、《零八憲章》的首批聯署人之一楊海。她說，13歲時，父親給她「看了六四屠殺的圖片」，讓她感震驚悲痛，「當時心情非常澎湃，感覺好像跟學生一起在遊行一樣。我抱着我的父母哭了很長時間」。

楊倩怡14歲時隨母親到美國，她每年都參加紀念活動。在2018年六四29周年悼念活動的演講中，她提到「我的父母告訴我，我是他們生命的這個延續」。楊表示，這句話的意義是她作為「六四二代」要繼承父輩的衣缽，把它傳承下去。她說，當她看到內地紅黃藍幼稚園、鐵鏈女、毒疫苗等事件，她站出來說話，「這樣做，就是延續我父親的這種精神和事業」。

父因六四案陷囹圄

90後：我們沒被擊垮

生於1993年的歐陽若宇，是四川遂寧八九學運參加者歐陽懿之子。他2019年赴美，曾在前六四學生領袖周鋒鎖創辦的「人道中國」做義工，現在是一名貨車司機。

他說，六四塑造了他和他父親兩代人的人生基調，他在中國曾做實習律師。父親因為參與六四，以及2020年上書要求平反六四被以煽動顛覆國家政權罪判囚兩年。他自己亦因律師樓代理一個牽涉紀念六四的案件而失去工作。但他表示，這些打擊沒有擊垮他們父子。「六四之後，很多人選擇遺忘甚至背叛來求得一些安穩。我覺得對於那些人，他們才是遭受了毀滅性的打擊，因為他們背叛了自己的良心。」

澳洲廣播公司（ABC）報道，生於2000年的Steven Chen，在8歲那年的家庭聚會聽到大人交談中提到六四。「我甚至有一瞬間，以為家人喝酒喝多了，說的東西很誇張，有戲劇成分」。陳說，事件影響了他的人生軌迹，當年的他渴望走出防火牆看看外面的世界。15歲那年，他沒與父母商量下到澳洲讀書。

不怪同輩「完全無感」

00後：知道後對社會失望

Steven稱，如果自己活在那個年代，也一定會參加這場運動。但對於「完全無感」的年輕一代，自己並不會指摘，因為民運與他們的現實利益沒有關聯，「知道了一個學運，又不能在給公司投簡歷的時候寫上，對他的現實世界不增值」。陳稱，自己也不會主動傳播六四資訊，因為年輕人知道也做不了任何改變。「他們無法為當時六四死難者正名，甚至要在微信上使用縮寫躲避AI算法，他們知道後，反而會對他們生活的社會多一分失望。」

（六四33周年）