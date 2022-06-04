河南檢測站設計被批 揭建造商成立11天中標

人員蹲着採樣 市民「紮馬」遷就

據《北京青年報》報道，河南近期已在當地加建3796個「便民核酸檢測屋」，供民眾做核酸檢測。這類新式採樣屋的檢測窗口開有兩個小洞，供檢測人員在站內伸臂，隔窗為市民採樣。但由於設計高度問題，檢測人員坐着或站着採樣均不合適，有檢測人員疑為便於採樣，蹲在椅子上。有採樣屋外的市民則以「紮馬步」的姿勢遷就過矮的採樣窗口。

上述核酸採樣屋因其不便民設計，引發當地居民和網民吐槽。據中新網報道，河南省政府採購網5月18日公示，該批核酸採樣屋供應商的中標單價為46,800元人民幣。據「天眼查」及「企查查」等公司資料查詢平台，涉事公司成立於5月7日，距5月18日中標僅11天，與青島海爾生物醫療股份有限公司存在資本關係。

滬民指試管不夠出結果慢

另外，上海周三「解封」後做核酸檢測者大增，《新民晚報》稱，有民眾反映常態化核酸檢測站查詢資訊的準確度不高，部分小區內的檢測站採樣試管不夠，亦有人反映檢測結果出得很慢，部分超過24小時。當局已表示會改進。

有專家對《中國新聞周刊》表示，常態化核酸檢測頻率要因時勢而定，未來如想不再需要常態化核酸篩查甚至走出疫情，主要還是靠疫苗和抗病毒藥物。

（新冠疫情）