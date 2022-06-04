北京聞風：王毅南太行 強調維護多邊 ／文：鍾鳴九

據中國外交部消息，王毅此訪是「應邀」。太平洋島國普遍面臨新冠疫情、自然災害及經濟下滑等挑戰，與中國深化經貿、安全等方面合作，能提升島國應對風險的能力。王毅出訪期間，中國與南太平洋島國達成包括深化全面戰略伙伴關係的5方面共識，中方提出願建立與島國合作的6個新平台，包括減貧與發展合作中心、防災減災合作中心等。

華東師範大學外語學院國別與區域研究所副所長、亞太研究中心執行副主任陳曉晨對筆者表示，上述合作回應太平洋島國的關切，也使中太多邊合作平台「機制化、定期化和實質化」，標誌合作進入「深水區」。

中國和南太平洋島國自1970年代陸續建立外交關係。2018年，中國同建交島國將雙方關係提升為全面戰略伙伴關係。2021年10月，中國-太平洋島國外長會機制正式建立。王毅今次出訪期間表示，中國發展對島國關係從不謀取「勢力範圍」，中國不是「新來者」，而是「相知相交多年的老朋友」；又稱中國不僅幫助支持島國，也幫助支持非洲、亞洲、拉丁美洲等廣大發展中國家，「中國永遠同發展中國家站在一起，同中小國家站在一起」。

上周，美國總統拜登訪問韓日，並宣布啟動印太經濟框架（IPEF），針對中國意味濃厚。陳曉晨認為，王毅此訪恰恰與美國外交形成對比，指美國外交特徵是構建「小圈子」，具排他性，而王毅的南太之行體現中國共商共建、包容性、開放性的外交方式，以及尊重島國長期以來以協商共識為議事規則的「太平洋方式」。

陳曉晨又認為，南太平洋島國已受美國冷戰思維和單邊主義的壓力，所羅門群島尤為明顯。與中國建交後，所羅門一直受美國政府施壓；兩國今年4月簽訂安全合作框架協議，也遭美國「威脅」；中方此訪表達反對單邊主義、反對強權霸凌及維護多邊主義的立場，也有一定針對性。陳稱在當前國際環境，中國和太平洋島國發出維護全球多邊主義、維護發展中國家共同利益的聲音，不僅對亞太地區的和平與穩定，對全球發展和安全也有「正向的外溢效應」。

文：鍾鳴九