訪南太島國達52合作 王毅籲澳洲互相尊重

外交部網站公布，王毅當日與巴新外長埃奧會談後見記者，介紹南太平洋之行成果。王毅表示，今次南太之行以面對面或視像等方式與17名島國領導人、30多名部長級官員會談，並與斐濟總理共同主持第二次中國—太平洋島國外長會，「中國以實際行動踐行大小國家一律平等的外交理念」。

外電指中國與10島國

未能達安全議題協議

王毅說，中國與島國簽署並達成52項雙邊合作成果，涵蓋「一帶一路」、應對氣候變化、疫情、防災減災、綠色發展、醫療、農業、貿易、旅遊等15個合作領域。而王在與埃奧會談時，雙方同意盡快完成兩國的自貿協定可行性研究。

此前法新社報道，中國與此行10個島國未能就安全議題達成一項涵蓋警務、安全和資料通訊合作的區域性協議，「對北京而言是一次重大外交挫敗」。英國廣播公司（BBC）也稱，在第二次中國—太平洋島國外長會，中方事前擬定的聯合聲明並未獲得通過。中國早前與所羅門簽訂安全協議，令美國、新西蘭、澳洲等憂慮中國欲在區內建立軍事基地，擴大影響力。

談與澳關係陷困癥結

「中國被渲染成威脅」

記者會上被問到中澳關係前景時，王毅稱中澳關係這幾年陷入困境的癥結，在於澳洲國內一些政治勢力執意把中國視為對手而不是伙伴，把中國的發展渲染成威脅而不是機遇，「解決的辦法是，理性正面看待中國和中澳關係，相互尊重，求同存異，為兩國關係重回正軌創造必要條件」。他強調改善中澳關係沒「自動駕駛」模式，需採取實際行動。

王毅周二結束湯加訪問時，澳洲外長黃英賢於周五到訪該國及薩摩亞。王毅上周六曾訪問薩摩亞。而在王毅此行訪問斐濟前，黃英賢也曾先於5月26日訪問該國。

在東帝汶，王毅和東帝汶外長阿達爾吉薩（Adaljiza Magno）出席農業、經濟、技術、醫療等合作文件簽字儀式；法新社報道，雙方在軍事和安全方面沒達成協議。