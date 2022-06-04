月內兩改對台表述 美國務院復稱不撐台獨

「台是中國一部分」續刪

美國國務院網站上次修改「美台關係事實清單」是5月5日，除了刪去「美國不支持台灣獨立」等，還增加「美國長期奉行『一個中國政策』，以『中美三個聯合公報』以及《台灣關係法》和『六項保證』為指引」。在5月28日新版本，「美國不支持台灣獨立」表述再次出現，並新增「美國數十年來對於台灣的態度始終如一」字句。同時被加回的文字還包括「美國反對任何一方單方面改變現狀」、「期待兩岸分歧以和平方式解決」，但上次刪去的「台灣是中國一部分」則未重新加入。5月5日版本中首次出現「六項保證」，在新版依然存在（見表）。

提及對台軍售部分，新版除保留先前版本「美國將依循台灣關係法，提供台灣維持充分自我防衛能力所需防衛項目與服務外」，另新增「（美國）將維持自身能力，以抵抗可危及台灣安全及社會經濟制度的武力手段或使用其他形式之脅逼」。

發言人：呼應美卿對華政策演講

美國務院一名發言人周四（2日）以不具名方式對中央社稱，再次更新美台關係事實清單，是為讓內容呼應布林肯上月26日對華政策演說，他在演說中重申美國基於台灣關係法、美中三公報與六項保證的長年「一中政策」；否認修改是因為中國大陸施壓或抗議。他又稱，美國會繼續依循「一中政策」，支持台灣有意義的參與國際社會，深化與台灣的經濟關係。

美國國務院網站5月5日修改涉台表述後，中方反應強烈。中國外交部曾表示，這是虛化、掏空一中原則的小動作，又指美方應遵守一個中國原則和中美三個聯合公報，台灣關係法及六項保證「純粹是美國內一些勢力炮製出來」，與中美三個聯合公報背道而馳，實質是將美國國內法凌駕國際義務，是非法和無效的。

長期關注台灣議題的哈佛大學費正清中國研究中心博士後研究員南樂（Lev Nachman）在Twitter發文指出，如果美國的政策是不支持台灣獨立，最好明確指明，「在這種情况下，減少模糊性和潛在矛盾是好事」。

中國人民大學國際關係學院教授王義桅對本報稱，美國再次修改對台表述，有兩種可能，其一是過往操控不統不獨有些麻煩，因中國大陸實力上升，台灣和美國也有不安全感，而美國近日推動印太經濟框架（IPEF）針對中國，卻沒將台灣納入，「總要玩一下文字遊戲」，兩面安撫以維持平衡，也避免與中國大陸衝突；其次拜登內閣也非鐵板一塊，對華戰略出現搖擺亦不奇怪。

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