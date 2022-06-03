外企盼擴復工範圍放寬入境 商務部：研究解決

《證券時報》報道，商務部新聞發言人高峰說，商務部充分發揮外貿外資協調機制重點外資項目工作專班的作用，建立了與外國商協會和外資企業的常態化交流機制，加強與外國商協會和外資企業的聯繫和溝通，及時了解外資企業生產經營情况、聽取意見建議、回應關切訴求。

反對濫用制裁 促美停止「錯誤做法」

高峰提到，近日商務部召開機電裝備行業外企座談會，很多企業提出希望擴大復工復產範圍、保障物流暢通、進一步便利外籍人員入境等方面訴求，「對於這些訴求，商務部將會同有關方面認真研究解決」。

另外，有指美方將出口管制作為政治打壓中國企業的工具，高峰說，中方一貫反對泛化國家安全概念，濫用單邊制裁和「長臂管轄」，反對組建各類出口管制「小圈子」。他說，「我們將採取必要措施，維護中國企業的合法權益。合作共贏是大勢所趨，也是國際社會的普遍期盼。美方應立即停止錯誤做法，多做對全球經濟穩定和復蘇有益的事」。

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