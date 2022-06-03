赴京通勤受阻爆衝突 河北三河稱提倡居家工作

據Twitter短片，前日（1日）在燕郊白廊檢查站大批民眾聚集，要求進京返工。有市民要求找領導對話，並質疑北京的封城措施。有人要求警方出示官方不准他們入京返工的文件，也有人說「我們要核酸有核酸，要陰性有陰性，你們憑什麼封我們這麼久？」其間民眾與警方對峙，有人高唱國歌，又高喊口號。短片顯示，現場有警民衝突，有民眾高喊「警察打人！警察打人喇！」畫面亦見到有警員將示威者按在地上並帶走。

副市長到場放行 稱「能去能回」 昨發通告要求通勤人員「兩點一線」

三河市副市長兼公安局長黃學軍到場，在民眾要求下最終同意放行，並說「可以通勤，能去也能回」。據昨三河市通告，通勤人員原則上提倡居家辦公，非必要不通勤；確需通勤的，除北京海淀、豐台、昌平等區和北京市其他中高風險地區所在鄉鎮（街道）及近14日內有陽性病例所在鄉鎮（街道）暫緩通勤外，其他地區即日起恢復通勤；又要求所有通勤人員在京須堅持「兩點一線」，返回須在24小時內持通勤證免費做一次核酸採樣。

北京昨凌晨至下午3時新增本土感染5宗，但被視為「北三縣」之一的三河市，一直處於零感染狀態。與三河市接壤的北京通州區，昨亦零感染，並轉入常態化防控，將居家辦公調為正常上班，但暫緩返校。

事件引起民眾對當局封控政策不滿，有網民稱：「北三縣沒有一例確診，也是動輒靜默，這是科學防疫嗎？這是精準防疫嗎？這不是一刀切嗎？這不是層層加碼嗎？」《環球時報》前總編胡錫進也在微博稱，北京周邊燕郊等地的一些居民抱怨封控時間久，住那裏但在北京上班的人通勤困難，這是值得官方重視的基層民眾困頓。

（新冠疫情）