開放時間不同擅「加碼」 有人排隊逾3小時 滬採樣點亂象紛呈 市長促動態調整

市民排個半鐘後 人員稱收工

由於復工和進入商舖都要有核酸陰性證明，在「解封」後，大批市民湧向各核酸採樣點；採樣點分佈雖廣，但開放時間有別。靜安區一個社區周邊500米直線距離設有10個採樣點，但如想早上採樣，只有兩個點開放。《新民晚報》報道，徐匯區姚女士說，前天是首日上班，收工後到小區附近採樣點做核酸，排了1.5個小時後，眼看就要輪到，工作人員卻稱「下班了」，引起騷動，有人打電話報警。家住普陀區桃浦鎮的王女士稱，自己好不容易排到，卻被告知試管用完，等半小時後才送來試管。

出艙者待遇迥異 有站送人走 有站設快道

不同採樣點「加碼」限制也「五花八門」。有採樣點只接受「72小時核酸陰性」的市民。朱小姐因沒有核酸陰性證明才去做核酸檢測，卻被告知沒核酸陰性證明無法做。家住靜安區的周女士全家都是方艙出艙者，已過居家健康監測期，拿着解除隔離證明到家附近做核酸，卻被要求到醫療機構採樣。其他幾個路段的採樣點則沒有類似要求，有的還給出院出艙人員設置快速通道。

郎咸平：起牀首事看怎驗核酸

郎咸平母親在「封城」期間因等核酸檢測結果，延誤救治去世。郎咸平昨在微博中稱，起牀第一件事，是看看核酸在不在72小時內，周邊哪裏有核酸點，開放時間如何，「或許和我一樣，這是很多人的常態」。他又質疑，每一次排隊都是人群的聚集，會否增加感染機率。

一家位於徐匯區的醫療機構，做核酸的人龍前晚一直延伸到馬路上，據流傳短片顯示，進入醫院的市民很多沒做到「一米間距」。市民王小姐說，白天排隊的人太多，想不到晚上也如此，擔心這樣會否增加感染風險。

「上海發布」微信公眾號消息，1日上海全面恢復正常生產生活秩序，市長龔正在嘉定區檢查疫情防控和復工復產工作時，要求強化便民服務，根據需求動態調整採樣點的佈局和服務時間，強化採檢匹配，滿足常態化核酸採樣需求，確保採樣規範、安全、有序。

上海昨新增7宗感染，其中4宗「社會面」感染者，有3人是一家人。

（綜合報道）