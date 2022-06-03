Kindle電子書店明年撤出中國

未披露原因 1月已有風聲

據亞馬遜中國公告，2024年6月30日後，亞馬遜將會關閉Kindle中國電子書下載功能，屆時用戶僅可閱讀已下載到設備的電子書。亞馬遜未披露Kindle退出內地的原因，其在微信公眾號中表示：「我們宣布了Kindle相關業務在中國的調整，但是亞馬遜在中國長期的發展承諾不會改變。」

Kindle在亞馬遜中國由單獨的團隊營運。對於Kindle部門是否將解散，亞馬遜中國稱，將為受影響的員工提供全面支持。其他國家的Kindle業務正常營運，沒有調整。

業者稱民眾付費意願低 競爭激烈

Kindle在2012年進入中國，2016年中國已成為在全球Kindle銷售的第一大市場，近兩年聲勢漸小。一名Kindle經銷商認為，人們對正版電子書付費意願低，是Kindle在中國做不下去的原因之一。此外，內地電子書市場競爭激烈，且用戶習慣手機閱讀，各類閱讀Apps如微信讀書、iReader、QQ閱讀等，活躍用戶都高於Kindle App。

今年1月已有Kindle將退出中國的消息。當時亞馬遜中國回應稱，Kindle部分機型在中國市場售罄。至昨日，Kindle在天貓的官方旗艦店已找不到；在京東的自營店，僅Kindle青春版有貨。

商務部：市場經濟的正常現象

對於Kindle退出中國，商務部表示，對於包括外資在內的各類市場主體，根據市場發展情况調整產品和服務，屬於正常現象。

目前亞馬遜在中國擁有逾萬員工，在北京、上海、杭州和深圳等12個城市設立了辦公室。「第一財經」指出，亞馬遜在中國業務重心，近年逐漸轉向了跨境電商和雲計算服務。