拆局：中俄地緣政治需磨合

中吉烏鐵路規劃由來已久，但3國商討約20年無實質進展，主要原因在於俄羅斯對中亞的影響力。對於中吉烏鐵路「擱淺」約20年，內地媒體總結了3個原因：首先，是吉爾吉斯國內政治錯綜複雜，前任政府的決定往往被後任所否決；其次，中吉雙方對採用何種軌距沒有形成統一意見；最後是吉爾吉斯沒有建設資金。

中國影響力已深入中亞地區

內地官媒的總結並沒有錯，但或是為了迴避可能被解讀為挑起中俄之間的競爭，對最重要的地緣因素卻絕口不提。中亞地區是俄羅斯戰略後院，但隨着「上海合作組織」2001年成立，中國以反恐為名，已逐步在中亞地區施加影響力。

中國與中亞國家的合作，並不是對俄羅斯的擠壓或替代，而隨着俄羅斯國力衰弱，特別是2013年中方提出「一帶一路倡議」，中亞國家更願意與中國加深合作。鐵路建成之後，或許並不意味着中國替代了俄羅斯的影響力，只是在俄國默許之下，中俄兩國各自與中亞地區保持獨特的角色與分工。

除了中俄在中亞的地緣政治外，烏茲別克和吉爾吉斯的關係，也影響到中吉烏鐵路。此前，因擔憂烏茲別克對吉爾吉斯南部地區的影響，吉方對這條跨國鐵路顯得猶豫不決。

明報記者