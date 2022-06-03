規劃25年 中吉烏鐵路明年開建 吉爾吉斯總統：普京不再反對 內媒稱助華闢石油進口

1997簽備忘錄 2014習近平晤烏茲別克總統曾提

中國、吉爾吉斯及烏茲別克早在1997年已就修建一條聯通3國的鐵路項目簽署備忘錄，中方一直努力推動實施項目。2014年8月，國家主席習近平在北京會見烏茲別克時任總統卡里莫夫時，也曾提出要推進該鐵路建設。不過，由於吉爾吉斯內部的多重障礙，該項目始終未有實質進展。

扎帕羅夫：鐵路對吉重要如空氣與水

吉爾吉斯卡巴爾國家通訊社（Kabar）5月30日報道，扎帕羅夫表示，在完成可行性研究後，中吉烏鐵路將於明年開工。扎帕羅夫表示，吉方想修中吉烏鐵路已經有20多年了，但根本沒有開始，因為此前沒有人能向俄羅斯方面解釋這條鐵路對吉方的重要性。

扎帕羅夫說，在參加最近一次（5月17日）集體安全條約組織（CSTO）峰會期間，他與普京談了約半個小時，「最後，他（普京）明白我們需要這條鐵路，就像需要空氣和水一樣，並表示俄方對此沒有異議，如果我們需要就可以建造」。

吉爾吉斯是中亞東部的內陸國，扎帕羅夫稱，在中吉烏鐵路完成後，吉爾吉斯將成為過境國，從而離開「深淵」。據他展望，這條鐵路將帶來工作、資金來源，屆時吉爾吉斯經濟將會繁榮，並擺脫無法償還外債的擔憂。

烏茲別克總統米爾濟約耶夫在上月27日的歐亞經濟聯盟會議上，也提到中吉烏鐵路項目，稱該項目將於近期開始實施。他還說，項目將加強該地區南部和東部方向的運輸連通性，將為各國進入亞太地區市場創造更多機會。

長523公里 中歐貨運料省時7天

中歐班列南部通道是中國、吉爾吉斯、烏茲別克、伊朗、土耳其至中東歐的戰略新通道。中吉烏鐵路為中歐班列南部通道的重要組成部分。依照規劃，中吉烏鐵路全長約523公里，其中中國境內213公里，吉爾吉斯境內260公里，烏茲別克境內約50公里。根據規劃，項目擬從新疆喀什向西出境，經吉爾吉斯的卡拉蘇，到達烏茲別克的安集延。據報烏茲別克官員曾表示，鐵路建成後將是從中國運輸貨物到歐洲和中東的最短路線，貨運路程將縮短900公里，時間節省7至8天。

對於中吉烏鐵路的戰略價值，官媒新華社曾稱，這是「一帶一路」建設的重要組成部分，它是構成中國與歐洲之間鐵路運輸新通道不可或缺的組成部分，它也是中國通往非洲大陸的橋樑；中吉烏鐵路建成，將完善新亞歐大陸橋南部通路，形成東亞、東南亞通往中亞、西亞和北非、南歐的便捷運輸通道，進一步拓寬新亞歐大陸橋的運輸範圍，提高新亞歐大陸橋在國際運輸中的地位；它還將改變整個中國西部的交通格局，加快西部大開發的步伐，有利於中亞、裏海石油的開發和利用，對開闢中國新的石油進口源，調整國家能源發展戰略，具重要意義。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676