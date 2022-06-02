深圳前市長陳如桂落馬 官方通報未提原因 內媒：疑城建涉貪

在廣東省人大常委會7名現任副主任中，陳如桂排名第四。他最後一次公開露面是5月27日。據廣東省人大常委會官網消息，當日廣東省人大常委會黨組書記、主任黃楚平主持召開省人大常委會黨組擴大會議和理論學習中心組學習會，陳如桂作學習交流發言。

負責「廣州滅爛尾樓」10餘年

「財新網」報道，周一（5月30日）早上8時許，在廣東省人大常委會門口，陳如桂「一下車就被帶走了」。據熟悉廣州城建系統的人士說，廣州2002年起「消滅爛尾樓」，陳如桂先後以市建委主任和分管城建的常務副市長身分，負責該項工作10餘年。廣州前副市長曹鑒燎2013年底落馬後，牽扯出珠江新城有諸多政商灰色交易，曹鑒燎已在2017年被判無期徒刑。

陳如桂被查也涉及廣州市另一名前副市長蘇澤群。蘇澤群退休後被查，據知情人士透露，2021年9月，蘇澤群在出庭受審前夕向上級檢舉陳如桂。陳如桂一度被帶走問話，配合調查，但很快重回工作崗位。

消息稱去年曾被帶走問話 後重回崗位

陳如桂是廣東本土幹部，2001年調任廣州市建設委員會副主任，其後曾出任廣州市政府秘書長、廣州市委常委、副市長和政法委書記等職位；2016年赴中山，曾任中山市委書記、市人大常委會主任。由2017年起出任深圳市長，是深圳事隔27年後首個廣東本土市長。但在去年4月陳突然辭去深圳市長職務，轉往廣東人大常委會任職，今年1月當選省人大常委會副主任。

陳如桂是繼許宗衡之後又一名曾任深圳市長的落馬高官。陳擔任市長期間，深圳市經濟成績亮眼。2018年，深圳市GDP超過人民幣2.2萬億元，首次超越香港、廣州。對於陳如桂去年辭去深圳市長一職，內地消息人士透露，是因為涉及縱容以「深房理」為主的深圳眾籌炒樓集團，未能有效貫徹中央「房住不炒」的政策有關。

公開資料顯示，陳如桂生於1962年9月，廣東廉江人，是工學博士、高級工程師、享受國務院特殊津貼專家。