被指增島國「軍事存在」 王毅：虛假信息

與湯加交換島國合作意見

據外交部網站公布，王毅與烏托伊卡馬努會談，雙方就中國與太平洋島國合作交換意見，一致同意以剛舉行的第二次中國—太平洋島國外長會為契機，推進落實會議成果。王毅表示，外長會在平等基礎上充分協商，就如何應對複雜多變的國際地區形勢取得新共識。會後中方發表與島國相互尊重、共同發展的立場文件，提出下一步合作設想和舉措，以更好回應島國的期待。

據外媒報道，在該次外長會上，因一項廣泛的安全議題未達共識，中方最終並未與各國簽署多邊的區域協議。王毅當時稱，各國需要進一步討論以形成更多共識。

王毅在湯加訪問期間批評，近期一些人聲稱中國將在島國增加「軍事存在」，這完全是虛假信息；強調中國無意同誰競爭，更沒有興趣搞地緣爭奪，也從不構建所謂「勢力範圍」。

王毅結束湯加訪問後，澳洲外長黃英賢將於3日到訪該國及薩摩亞。王毅上周六曾訪問薩摩亞。此前，在王毅訪問斐濟前，黃英賢也曾先於5月26日訪問該國。

英國廣播公司（BBC）引述瑞典安全與發展政策研究所斯德哥爾摩中國中心（ISDP Stockholm China Centre）研究員斯坦克爾（Larissa Stünkel）表示，南太多數島國正尋求從新冠疫情造成的經濟衝擊中重新站穩，中國顯然能提供支持；但對於這片長期經歷西方殖民的地區，主權絕對不能遭受損害，這是外界必須認識的重點，「假定這些太平洋島國只是大國博弈的棋子是莫大錯誤」。