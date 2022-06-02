人復工供應鏈未復常 Tesla員工本周續閉環

【明報專訊】上海全市昨進入全面恢復正常生產生活秩序階段。上海《文匯報》報道，生產各類保溫瓶、咖啡壺、不銹鋼器皿的外貿企業思樂得在滬經營已有30多年，過去兩個月積壓了近千萬美元的訂單，公司總經理張斌表示，當務之急就是要把失去的工期搶回來。「我們摸了摸底，除仍在病假的，6月1日臨港兩家工廠約500名員工可以100%復工」。
在浦東金橋開發區，沃爾沃建築設備投資（中國）有限公司已復工接近一個月，返崗閉環的員工超過120人，過去一段時間受人力、物料限制，產能基本恢復三成左右。但隨着全面復工，公司表示接下去幾個月的衝刺計劃已經基本排定，「大家都做好了加班的準備」。
不過，彭博社報道，上海有幾家公司表示，由於供應鏈問題，儘管有所放鬆，但它們仍無法完全重啟營運。知情人士稱，特斯拉公司（Tesla）和大眾汽車公司（VW）在下周末前，復工工人都是採閉環方式運作，以確保生產穩定。
《日經新聞》報道，本田（HONDA）預計供應鏈將恢復，夏普（SHARP）正逐步恢復生產。松下（Panasonic）在解除封控之後，預計仍有物流混亂情况，計劃慎重評估復工時間。索尼集團（SONY）也局部重啟上海的基地，但表示目前預計維持有限的生產。