市府「感謝信」：大上海保衛戰重大成果 有人香檳賀解封 有人追責促道歉

「上海回來了！」5月31日深夜，有市民聚集在外灘一帶。6月1日零時鐘聲響起，現場一片歡呼，路上汽車亦鳴笛慶祝。浦東的商業大樓和東方明珠塔亮燈，顯示「我愛上海」字樣。在一些小區，有居民聚集舉行「解封儀式」，街頭有人放爆竹、燒煙花、開香檳。據現場片段，一名居民舉着酒杯高呼「敬自由！」。有居民表示，所有壞的事情都過去了，「所有的商業和生活模式，都會回歸以往」。亦有居民表示，很久沒有看到街上有人，「有點社恐（社交恐懼），要見到這麼多人，就有點怕自己不習慣」。

「當我一人時真的很想哭」

市區多處馬路昨出現車龍，一些食肆到凌晨仍坐滿人。不過不是人人都有慶祝的情緒。一名在曾是法租界地段和朋友見面的董姓居民表示，這兩個月對誰都不容易，「這很複雜，我很高興，因為我可以見到我的朋友。但當我一個人的時候，真的很想哭」。

昨日全面恢復正常生產生活秩序的上海，公共交通恢復營運，除了封控區和管控區外，私家車正常出行。知名的商業區南京路步行街、外灘觀景台都出現人潮，不過仍未恢復堂食，一些餐飲或是消費品店面，亦未復業。

解封後，上海市委市政府發布「致全市人民的感謝信」，文中指出過去一段時期「刻骨銘心」，上海「前所未有地靜了下來」；經過兩個月的奮戰，大上海保衛戰取得重大階段性成果，政府感謝全市人民同心協力，共同對抗疫情，歷史會記住所有人的付出。政府還表示，接下來，加快經濟社會恢復的任務也日益迫切，全力恢復生產生活秩序，「盡最大努力把疫情耽誤的時間、造成的損失搶回來」。

封城留陰影 超市現採購人潮

「感謝信」、「上海回來了」等標籤昨日一度佔據微博熱話榜，但輿論反應幾乎都是批評。人們認為上海市政府應該發道歉信和追究責任。一名網民寫道：「為什麼是感謝信不是道歉信？」、「上海人需要的是道歉信和追查問題根源的工作報告」。

一些上海居民也對歡慶現象反思。華與華營銷諮詢公司董事長華杉寫道：「上海很多人放煙火，敲鑼打鼓，人們就是這樣無情無義，背叛了過去……然後在前頭再次給我們暴擊。」另一名網民則說，無法忘記那些被草菅的人命、次生災害，「面對無人站出來對生命致歉，只有綻放煙花的天空，我只覺得悲涼」。 ​

封城亦給居民留下陰影，據中央社，昨日不少超市出現大量採購食物、物資的人潮，店員忙着補貨。有居民稱曾經歷過買不到菜的痛苦時期，因此多買了兩天分量。

（新冠疫情）

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