魏鳳和將赴「香格里拉對話」 料晤美防長

中新社昨引述國防部消息稱，會議期間，魏鳳和將介紹中方堅定踐行真正的多邊主義、維護地區和平穩定、推動構建人類命運共同體的政策理念和行動；另將會見有關國家代表團團長，就國際和地區形勢及雙方防務安全合作等交流。此外，魏還將訪問新加坡，與新政府和防務部門負責人會談。

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）曾於5月初表示，期待在香格里拉對話會上見到魏鳳和。這是繼4月20日兩人首度通話後，奧斯丁再次釋放希望兩人會晤的信號。《華爾街日報》周一引述知情人士報道，在美國總統拜登的「武力護台」言論後，中美安排雙方防長6月在新加坡香格里拉對話的場邊對話。報道稱，奧斯汀已表態將出席，今次對話在中美因台灣問題緊張之際別具意義。

《環球時報》引述不具名專家分析，奧斯汀應是希望和中方保持接觸，了解中方在重要問題上的政策立場，避免誤判，「如果此次中美防長在新加坡會晤，中方一定會談到台灣問題，再度表明中方的嚴正立場」。

受新冠疫情影響，2020年和2021年均取消舉辦香格里拉對話會。至於2019年會議，魏鳳和曾與美國代理防長沙納漢（Patrick Shanahan）會面。