美參議員到訪 台盼經貿及全民防衛協助

中央社報道，達克沃思（Tammy Duckworth）去年6月曾與另外兩名美國參議員訪台，今次是她一年內第二次訪台。蔡英文昨早在總統府接見達克沃思，稱台灣會為爭取加入印太經濟框架持續向美方表達意願，期望台美短期內共同規劃出具體途徑，深化雙邊經貿伙伴關係及雙方在區域安全上的合作。達克沃思則表示，美國對台灣安全的支持不止軍事、也在經濟，她今次到訪旨在重申美國不會讓台灣孤軍奮戰，以及再次證明美台之間伙伴關係的重要。

行政院長蘇貞昌下午會見達克沃思時提到俄烏戰爭，稱面對大陸不排除對台用武的情况下，台早前成立全民防衛動員署，稱達克沃斯在全民防衛經驗豐富，希望今次能讓台灣加強了解，期待美國能就後備動員、民兵防衛等方面提供協助。達克沃思指出，鑑於俄烏戰况，必須傳達美國將與台灣站在一起的信息，重申不會讓台孤軍奮戰。達克沃思是美參議院知名軍事專家，亦是伊拉克戰爭退伍軍人。

在北京，外交部對達克沃思訪台表達強烈不滿和堅決反對，稱已向美提出嚴正交涉，敦促美方有關政客立即停止與台方展開任何形式的官方往來，不要向「台獨分裂勢力」發出錯誤信號。

抵台當日 30解放軍機闖台空域

達克沃思周一抵台的同時，台灣空軍同晚發布消息，稱大陸30架軍機進入台灣西南防空識別區（ADIZ），數量為今年第二多。