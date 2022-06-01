男子與警糾紛遭擊斃 檢方調查 通報指襲警 途人：肢體衝突打掉警帽

警接報處理交通糾紛 稱遇襲「用槍支擊傷」

重慶警方昨日通報，下午6時50分許，北碚區龍溪路港大電動城門口發生一宗糾紛，北碚區公安分局警員接報到現處理；其間49歲翁姓男當事人對警方處理不滿，與陳姓妻子襲警，警員「遂使用槍支將翁男擊傷」，翁經送院不治。

不過據財新網報道，交通糾紛現場並非槍擊現場，與翁姓夫妻一方最初發生糾紛的是兩名女士，翁男一方駕駛一輛帶雨棚的電動單車，另外兩名女士駕駛另一輛較小的電動單車，兩車在疑似重慶市第九醫院附近發生碰撞，翁的電動單車雨棚損壞，雙方才到槍擊事發地的電動單車維修點。

維修點工人表示，翁在該處更換雨棚，上述女士付了85元人民幣並報警說要檢舉翁「沒有牌照」。現場附近居民說，有兩名警員到場處置，翁氏一方與一名警員發生糾紛，把警察帽子「打掉」，之後雙方有肢體衝突，但不知怎麼突然警員就開槍了，他們只聽到一聲槍響。「大象新聞」另外引述附近居民報道則指，打掉警帽的是妻子。

多條影片顯示，事發後有急救員在場搶救翁姓男子，之後將其送院，一名疑似翁妻女子一直用手拽着一名警員的腰帶，另一同袍上前將該警員的佩槍拿走。民眾熱議是次槍擊事件，有人質疑是否可以用其他強制約束措施，以及開槍前是否曾向天鳴槍又或口頭警告。