教練機墜毁機師殉職 台軍暫停飛行訓練

空軍司令部參謀長黃志偉中將在墜機後的記者會上解釋還原事故經過，稱徐大鈞上午駕駛機號0852的AT-3作單人飛行訓練，8時3分自岡山機場起飛，8時6分在機場東北約5英里處失聯，隨後岡山消防分隊8時11分通報在田厝里一帶尋獲機體殘骸，並發現徐的遺體。

起飛3分鐘出事 教官曾領飛

黃志偉表示，上午天氣符合訓練標準，出事的AT-3飛行時數超過6068小時，今年2月17日經檢修維護。徐大鈞今年23歲，飛行總時數116小時20分。這次是他第二次單人飛行，在飛機起飛前已由教官帶領作3個起落，確定飛行狀况正常後教官才下機，由徐大鈞單獨作機場上空盤旋、觸地重飛練習。黃指，出事前正準備觸地重飛，失聯前無聽到不正常呼叫。

軍方指未聞呼叫異常

目擊的高雄岡山居民表示，教練機墜落前，機師開啟彈射座椅，彈出機身，飛機隨即墜落岡山樹叢，機師連同座椅掉在西瓜田中。居民說，聽到「砰」一聲，音量如同氣爆，一公里外都聽得見，他看到現場冒出一大團黑煙，立刻報警。

失事地點周遭有不少住宅，幸未受波及。住戶表示聽到超大聲響，跑出來就看到一團黑煙加火球。

高雄市消防局表示，事故發生於上午8時許，在岡山區田厝一路，他們到達現場火勢已熄滅，現場尋獲徐大鈞，失事現場已封鎖採證。

軍方人員經初步蒐證後在現場上香，將遺體抬上救護車，移送高雄市立殯儀館。救護車出發時，所有官兵排成一列敬禮致哀。

總統促徹查助處理後事

總統蔡英文和行政院長蘇貞昌均對於台軍不幸殉職表示哀慟，指示國防部徹底釐清事故原因，並全力協助飛官家屬處理後事。空軍宣布暫停所有空軍官校學員的飛行訓練任務，包括基本組、戰鬥組及空運組，並將全力協助家屬處理後續撫恤事宜。