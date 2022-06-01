浙江派消費券 小企水電「欠費不停供」

「澎湃新聞」報道，浙江省政府新聞辦昨日公布相關政策措施。在財政支持方面，將加大增值稅留抵退稅政策力度，確保現有可退增量及存量留抵稅額退稅，在6月底前基本完成。在促銷費方面，將以線上線下結合的方式，有序發放汽車、家電、家具家裝、餐飲住宿、文旅體育等各類消費券。在保產業鏈供應鏈上，浙江將對受疫情影響暫時出現生產經營困難的小微企業和個體工商戶實行用水、用電、用氣欠費不停供政策，並設6個月費用緩繳期，其間免收欠費滯納金等。

此外，當局將通過多渠道支持外貿企業開拓國際市場、加快探索開通定期包機航班，推出便利跨境電子商務出口退換貨政策，培育新一批進口貿易促進創新示範區和重點進口平台等政策「穩外貿穩外資」。

另據新華網報道，國務院上周三召開全國穩住經濟大盤電視電話會議，確定涉及6方面、33條的穩經濟一攬子政策措施5月底前要推出可操作的實施細則，其後向遼寧、江蘇、浙江、安徽、福建、山東等12個省派出督查組展開專項督查。

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