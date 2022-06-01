禁足者少於20萬 滬今「有條件復常」 低風險住宅區可自由出入 當局：防反彈仍艱

常住人口逾2400萬的上海3月底進入分區封控階段，官方至今未使用「封城」一詞。昨日發布會上，上海市副市長宗明稱，日前全市單日新增本土感染個案降至兩位數（前天為31宗），封控區總人數降至20萬以下，防範區總人數達2200萬以上，稱疫情得到有效控制，防控形勢持續向好，同時替降低新增個案、防疫情反彈任務「依然艱巨」。

1.5萬「常態採樣點」本月免費

據當局安排，今天起全市將全面恢復正常生產生活秩序階段。關於社會面管控，實行常態化分級分類管理，封控區繼續實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」，管控區「人不出小區、嚴禁聚集」。當局強調，住宅小區恢復出入，除中高風險地區和封控區、管控區外，各區、各街鎮及各居村委、業委會、物業公司等，不得以任何理由限制居民或村民出入。

當局設置的1.5萬個常態化核酸採樣點服務，在6月30日前維持免費。

體育場所開放 戲院健身室續關

至於復商復市，購物中心、超市賣場、便利店、藥店等商業網點有序恢復線下營業，今日起，客流總量不可超過最大承載量的75%，鼓勵有條件的企業推行線上預約。各類文旅、體育場所有序恢復，室外類型的A級旅遊景區逐步有序開放，落實「錯峰、預約、限流」等措施，客流總量不超過景區最大承載量的75%。戲院劇院、文博場所、健身室等密閉場所暫緩開放，視乎情况調整。

帶日用品上班 「備辦公室隔離」

在進入防疫第三階段前，官方已開始拆除住宅區周邊圍欄、撕去公共廣場和建築外圍膠帶，原先被封鎖的道路也移走路障。對於解封，上海近日也瀰漫着警惕和焦慮。在微博等社交平台，則出現「解封式社恐」標籤。一些網民表示對於回歸正常生活感憂慮，「人一旦體驗過不上班後，就再也不想上班了」等海報在不少社交平台流傳。路透社引述中國英國商會主席李安（Julian MacCormac）表示，上海市以巨大的個人和社會經濟成本控制疫情，但沒什麼可確保這些不會再次發生。報道又引述一名銀行職員稱，會帶基本生活用品上班，以備有同事染疫時須在辦公室隔離。

另外，本報獲得上海宣傳主管部門向官媒傳達的宣傳指示顯示，上海並未提及「解封」或「封城」字眼。文件稱，上海實行的是全域靜態管理，其間城市核心功能始終保持運行；當局同時提醒，今日起的恢復是「有條件恢復」，「並非全城所有小區、所有人、同時都可以自由出行，並非統一放開」。

明報記者

（新冠疫情）

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