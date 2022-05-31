新聞出版署通報 62圖書不合格

據北京市教育委員會微信公眾號「首都教育」昨消息，近期國家新聞出版署通報「質量管理2021」編校質量不合格圖書名單。通過重點對2020年以來出版的少兒圖書、教輔材料等進行編校質量檢查審核，認定其中62種圖書不合格。

涉事出版社：編輯翻看再決定

通報指出，根據內地《出版管理條例》、《圖書質量管理規定》有關規定，國家新聞出版署將依法處罰相關出版單位。相關出版單位要對差錯率在萬分之一以上、萬分之五以下的圖書，自檢查結果公布之日起30日內全部收回，改正重印後可以繼續發行；對差錯率在萬分之五以上的圖書，自檢查結果公布之日起30日內全部收回。

在62種圖書中，包括湖北長江出版社出版的圖書。此外，該出版社出版的其他童書，近日也引發網民質疑。出版社對此回應，說讓編輯重新翻看再做決定。

據網民在社交平台發文稱，長江出版社出版的童書中，其中一篇〈想不開的兔子們〉故事講述一隻兔子因為自己膽小，又對生活感到害怕，竟號召所有兔子集體跳湖。另一篇〈沒主見的鳥王〉，喜鵲說「他們認為沒有主見的男人是女人」，網民質疑：「這是什麼價值觀？」