疫情阻防治 滬白蟻成災 當局稱蟻量往年相若 市民：10分鐘掐死10隻

綜合上觀新聞、《新民晚報》等上海媒體報道，上海本土疫情回落，全面解封在即，市民卻遭受白蟻成災之苦。在社交網絡上，不少上海市民表達了對白蟻成災的恐懼，如「白蟻密密麻麻地飛舞……還好有口罩，不然無法想像會發生什麼可怕的事」。市民章小姐稱，下班發現路燈下密密麻麻都是飛舞的白蟻，「彷彿一團白色的雲霧」。市民薛小姐也反映，一晚上都在家與白蟻鬥智鬥勇，「10分鐘裏徒手掐死了10隻白蟻」。

諮詢投訴增 滅蟻量減

在楊浦區、黃浦區、普陀區等地，都發現有大量聚集的白蟻，尤其是夜晚路燈下，成群白蟻令不少市民恐慌、擔憂。

上海市物業管理事務中心主任樊好表示，每年4至7月是上海白蟻的高發期，截至5月20日，上海市房屋白蟻滅蟻量為2440戶，比去年同期的2873戶下降了約15%；「12345」等熱線共接到白蟻防治諮詢投訴電話1321個，與去年同期的1193個相比上升了約10.7%；從區域看，主要集中在黃浦、徐匯、長寧、靜安和普陀。

滅蟻人手受制封控 至昨約500

目前，上海各區共有54家白蟻防治企業承擔滅治工作，但受到疫情影響，許多專業防治人員還處於封控狀態。

有業界人士說，今年白蟻滅治工作的確受到疫情影響，「全市54家企業爭取加快復工進度，盡力讓更多員工返崗」。上海市物業管理事務中心副主任張炳軍表示，從4月中下旬起，主管部門和相關企業根據相關工作提示，做了提前準備。截至昨日，有近500人參與值守和滅治工作。

除了消滅白蟻，上海於上周六也啟動為期3天的「萬名消（菌）殺（毒）人員蚊蠅高峰壓制行動」。上海市疾病預防控制中心病媒生物防制科主任醫師冷培恩說，上海以往每年3月進行蚊蠅監測、4月開展早春蚊蠅控制、5月進行雨水井投藥等，今年受疫情封控影響，蚊蠅監測工作暫停，環境清潔、病媒防制及投藥相關工作人員也無法正常開展工作，錯過早春最佳蚊蠅控制時期，病媒控制難度大於往年。