台通過「國務機要費」除罪 陳水扁子：盼16年風雨告一段落

台灣前總統陳水扁涉及的「國務機要費」案纏訟多年。陳水扁上月召開記者會，首度公布在他執政期間「國務機要費」金流細節，並強調自己「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」，為自己翻案。對此，台灣社會也掀起「國務機要費」應否除罪化的討論。

台灣立法院會昨處理「國務機要費」除罪化的《會計法》第99條之1條文修正草案，在國民黨、民進黨立委爆發數波衝突下，表決通過民進黨立法院黨團修正動議，三讀修正通過，將「國務機要費」除罪化。

據中央社報道，陳致中昨表示，總統的「國務機要費」就是特別費，跟全台數千名行政首長特別費的性質一樣，這是歷史共業的問題，當年前總統馬英九政府時代立法院修法除罪，唯一排除「國務機要費」，在法理上其實不公平，也沒有道理。陳又指，由衷盼望扁案所造成台灣社會16年來風風雨雨可真正告一段落，還給大家一個寧靜的空間，公道自在人心，是非功過交由歷史評斷，或許是最好的方式。

案件原定7月宣判 台高院：待新法公布再審酌

台灣高等法院審理「國務機要費」案更二審，原定7月15日宣判，但立法院昨三讀通過《會計法》修正草案，使「國務機要費」除罪化。台高院昨表示，因不知道法律修正內容，待修正的法律經總統公布生效後，合議庭會審酌相關事實與法律之適用，依法審理。台司法院則表示，尊重立法院職權，相關案件的後續審理，將由繫屬法院依法處理，司法院基於維護審判獨立，不便表示意見。