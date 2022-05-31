部分島國謀與華單獨簽協議

本次中國希望與10個太平洋國家簽署的宣言草案和五年行動計劃，涉及北京與該地區在警務、安全與數據通訊等領域展開廣泛和深入的合作。美國等國擔心，中國在這個它們控制了幾十年的地區擴大軍事存在，新任澳洲外長黃英賢為此幾乎與王毅同時展開太平洋島國外交之旅。

中國在20世紀70年代起，與南太平洋島國拓闊合作，向島國提供不附加政治條件的經濟技術援助。新冠疫情爆發後，據中國外交部數據，中國累計向島國提供近60萬劑疫苗，各類抗疫物資超過100噸。

上周薩摩亞與華簽協議

有論者認為，中國在南太平洋長期經營下，與各島國的合作必會更加全面深入。王毅上周六訪問薩摩亞時，雙方已先簽署了一項加強合作的協議，協議細節沒被透露，根據薩摩亞政府的聲明，王毅與薩摩亞總理馬塔阿法（Fiame Naomi Mataafa）會晤時，雙方討論了「氣候變化、新冠病毒疫情和安全」，還將繼續尋求更大的合作。在上個月，所羅門群島與中國更秘密簽署一項迄今仍未公開的安全協議。

明報記者