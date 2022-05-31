華與太平洋外長會 未達安全協議 5領域合作達一致 公報遇反對「難產」

10島國與會 多線上出席

中國與太平洋島國第二次外長會，是王毅南太平洋此行的重頭戲。參加會議的是中國及10個與北京建交的國家，該地區另4個未參會國家都和台灣保持外交關係。受新冠疫情限制，大部分外長今次透過視像與會。這一會議機制建立於2021年，被中方視為同太平洋島國「加強對話、增進互信、促進合作」搭建的新重要平台。

習近平：始終是太平洋島國兄弟

據央視新聞報道，習近平昨就此次會議發表書面致辭，指「無論國際形勢如何變幻」，中國始終是「太平洋島國志同道合的好朋友、風雨同舟的好兄弟、並肩前行的好伙伴」，表示願同太平洋島國一道，「攜手構建更加緊密的中國同太平洋島國命運共同體」。

外媒：華欲加強警務、海洋合作 願推自貿協定

路透社報道，中方在會議前夕，曾向受邀的太平洋島國發出受到西方廣泛關注的會議公報草案和五年行動計劃。其與法新社獲得的協議文件顯示，中國欲達成共識的項目，包含培訓太平洋島國當地警察、參與網絡安全、擴大政治聯繫、進行海洋地圖測繪，並獲得更多地面和海洋的自然資源。為此，中方開出了一系列誘人條件，包括提供數以百萬美元計的財政援助，以及達成中國和太平洋島國之間的自由貿易協定，讓這些國家進入其14億人口的廣闊市場。

不過，半島電視台指出，這項草案在會議召開前，就被至少一個國家反對，密克羅尼西亞聯邦總統帕努埃洛（David Panuelo）稱，因協議內容威脅到地區穩定，該國拒絕簽署。一名與會國的官員在參會前亦向路透社表示，已有其他太平洋國家希望修改內容或推遲發表決議。與台灣維持外交關係的未參會國家帕勞，也對協議表達擔憂，該國總統惠恕仁（Surangel Whipps）早前提醒周邊國家要「謹慎行事」，並暗示與北京方面達成協議可能危及地區和平及安全。

王毅籲周邊國家不必焦慮

另據澳洲廣播公司（ABC）報道，中方最終並未與各國簽署多邊的區域協議。會議結束後，王毅指出，各國需要進一步討論以形成更多共識，目前已經就5個領域達成一致，包含疫情後的經濟復蘇、建立農業和災害中心等，不包含安全議題，他呼籲周邊國家「不必過分焦慮，也不必過分緊張」。

外交部發言人趙立堅昨日說，這次外長會議有達成新的共識，這是向最終達成協議邁出重要的一步，各方同意繼續開展積極務實的討論。

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