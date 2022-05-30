王毅訪斐濟 澳擬加強島國防衛協助

王毅於5月26日至6月4日期間，正式訪問所羅門群島、斐濟等8個太平洋島國。新華社報道，王毅昨會見時表示，中方高度重視論壇在地區事務中的重要作用，連續30多年派代表出席論壇活動。王毅強調，此次南太之行旨在加強同太平洋島國的互利合作和友好交流，是一次和平之旅、友誼之旅、合作之旅。 普那表示，中國是太平洋島國重要的對話和發展伙伴，長期以來為島國發展作出不可或缺貢獻，期待同中方加強發展戰略對接，拓展經貿、教育、藍色經濟等各領域合作。

澳總理：與美步調一致

另邊廂，澳洲新任總理阿爾巴內塞昨接受澳洲天空新聞（Sky News Australia）專訪表示，對於中國在太平洋的勢力擴張，澳洲會與太平洋島國重新接觸。阿爾巴內塞稱，澳方將在海上安全、氣候變化、增加援助和容許太平洋島國公民移民等方面支持島嶼國家。對於美國將中國描述為主要的長期戰略威脅，他稱澳洲與美國幾乎是步調一致。